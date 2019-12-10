كتلة صادقون : فتوى “الجهاد الكفائي” حررت العراق من داعش الارهابي

2019/12/10 | 13:34 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكدت كتلة صادقون النيابية ، التابعة لعصائب أهل الحق ،الثلاثاء، ان انتصار العراقيين في معارك تحرير العراق منعصابات داعش جاءت بفضل فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها سماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني( دام ظله الوارف) وبفضل دماء الشهداء والجرحى.وقالت الكتلة في بيان تلقته /SNG/،انه“تمر علينا اليوم الذكرى السنوية على انتهاء معارك تحرير ...

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