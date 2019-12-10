داخلية الإقليم: نكافح ظاهرة غريبة ونشاز في كردستان

2019/12/10 | 13:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد اليوم الثلاثاء، عن مكافحة ظاهرة وصفها بـ"الغريبة والنشاز" في كردستان.

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