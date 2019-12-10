تحذير الحكومة العراقية من محاكمة دولية اذا استمر قتل وخطف الناشطين

2019/12/10 | 13:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذرت لجنة حقوق الانسان النيابية، من محاكمة دولية للحكومة العراقية اذا استمر قتل وخطف الناشطين.

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