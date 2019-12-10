2019/12/10 | 13:38 - المصدر: ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيان “اعتذار” من وزارة الكهرباء: الخط الإيراني توقف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 13:38.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان “اعتذار” من وزارة الكهرباء: الخط الإيراني توقف) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان “اعتذار” من وزارة الكهرباء: الخط الإيراني توقف) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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