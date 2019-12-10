الشابندر يستقبل السفير الروسي في منزله ببغداد

2019/12/10 | 14:05 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- إستقبل السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر ،الثلاثاء، في منزله السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف .وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقته /SNG/،ان”الشابندر استقبل في منزله (صباح اليوم الموافق ١٠ ديسمبر السفير الروسي في بغداد) ماكسيم ماكسيموف في لقاء استمر لمدة ساعة و نصف، مؤكدا ان “الطرفان بحثا سبل تطوير التعاون العراقي الروسي ...

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