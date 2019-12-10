الغانمي: نعمل مع الولايات المتحدة لبناء منظومة عسكرية متطورة

2019/12/10 | 14:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي اليوم الثلاثاء، مدير مكتب التعاون الامني في العراق الجنرال كرودر والوفد المرافق له, حيث جرى بحث ومناقشة التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الامني بالإضافة الى تقديم الدعم اللوجستي للقوات الامنية على جميع المستويات.

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