تحذير كوردي: 5 آلاف داعشي يعيدون تجميع صفوفهم في العراق

2019/12/10 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر مسؤولون كورد من أن خمسة آلاف مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي يعيدون تجميع صفوفهم في منطقة غير خاضعة للسلطات العراقية، وذلك باستخدام أساليب التخويف، والاختباء في الكهوف والأنفاقوذكر تقرير نشره موقع ذا ناشونال اليوم الثلاثاء، إن المسؤولين اوضحوا أن هؤلاء المسلحين يختبئون في كهوف من الصعب الوصول إليها، وشبكات أنفاق للتهريب، قرب بلدة مخمور وهي منطقة كان يحتلها التنظيم ذات مرة في عام 2014، مستخدمين تكتيكات مرعبة لإكراه القرويين المحليين.ومستغلين سوء المعاملة من قبل الفصائل التي تدعمها إيران.وقال لاهور طالباني، مدير امن المعلومات أحد وكالتي المخابرات في كوردستان العراق، لصحيفة ذا ناشيونال إن "عدد الدواعش التي نعتقد الآن بوجودها هي 4000 أو 5000 مقاتل في تلك الفجوات - المسلحة.هذا ما لا يشمل الخلايا النائمة الموجودة في المدن ، حيث الأعداد مرتفعة".ويقول المسؤولون إن المقاتلين مجهّزون بالكلاشينكوف والسترات الانتحارية وبنادق القناصة وبنادق دوشكا الثقيلة التي تُركب على ظهر الشاحنات، ما يساعدهم على السيطرة على القرى وتنفيذ هجمات مفاجئة

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