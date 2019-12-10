أفنان القاسم - أوروبا تحب المملكة 7 وأخير

2019/12/10 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم التعاون بين أوروبا والعالم العربي ليس وليد المملكة، التعاون بين أوروبا ودول البحر المتوسط ابن المرحلة التي بدأت بنهاية الاستعمار بعد حرب السويس ومبادرات المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وفي تسعينات القرن الماضي كانت مرحلة البحث عن الأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط كملتقى للقارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا، ثم أتت مرحلة العولمة مع نهاية القرن الماضي مرحلة الشراكة الأوروبية المتوسطية كما ارتأت مسيرة......

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