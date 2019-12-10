سعود قبيلات - حال «الرابع» والحِراك الأردنيّ الآن..

2019/12/10 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات جرى الاشتغال، بدأب وكثافة، طوال السنة الماضية، مِنْ أجل إنهاء وقفات «الدوّار الرابع» الأسبوعيّة المنتظمة في عمَّان؛ حيث تمَّ استدعاء كثيرين (رجالاً ونساءً)، إلى دائرة المخابرات، وتمَّ الضغط عليهم وترهيبهم؛ لكي يكفّوا عن المشاركة في تلك الوقفات.ولم تقتصر الاستدعاءات والتهديدات على الأفراد، بل تعدَّتهم إلى الأحزاب والجماعات أيضاً.وهكذا، راحت الأعداد تتناقص، وفي كلّ خميس صرنا نفتقد صديقاً أ......

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