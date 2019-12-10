كثافة الثلوج تغلق معبرا بين اقليم كوردستان وتركيا

2019/12/10 | 14:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ادت كثافة تساقط الثلوج في المناطق الحدودية في اقليم كوردستان الى اغلاق معبر "سرزير" مع تركيا.

وتسببت ارتفاع نسبة تساقط الثلوج في تركيا والاقليم الى اغلاق المعبر المذكر اليوم الثلاثاء.

وكانت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزلي في اقليم كوردستان قد توقعت تأثر الاقليم بمنخفض جوي قادم من البحر الابيض المتوسط وهطول للامطار في مدن الاقليم وتساقط الثلوج في المناطق الحدودية.

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