تراجع أسهم أوروبا بفعل حذر بشأن اقتراب موعد تطبيق رسوم جمركية

2019/12/10 | 14:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء في الوقت الذي يحجم فيه المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة في أسبوع مزدحم بالمناسبات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك موعد نهائي لتطبيق رسوم جمركية قد تفاقم ال

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