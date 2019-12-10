حقوق الانسان تدعو الطلبة للعودة الى مقاعد الدراسة

2019/12/10 | 14:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

دعت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، الطلبة الى العودة الى مقاعد الدراسة ضماناً لحقهم في التعليم .

وقالت المفوضية في بيان مقتضب، تلقت "العهد

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