الكهرباء توضح أسباب انخفاض ساعات تجهيز الطاقة

2019/12/10 | 14:20 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

أصدرت وزارة الكهرباء، بياناً بشأن انخفاض ساعات تجهيز الطاقة خلال هذه الايام.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم

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