برشلونة يسحب نجمه من البيع

2019/12/10 | 14:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قرر نادي برشلونة سحب نجمه من الميركاتو الشتوي المقبل، بعدما كان يخطط لبيعه في كانون الثاني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، لم يعد معروضًا للبيع في كانون ثان المقبل، بل عاد مرة أخرى إلى حسابات إرنستو فالفيردي، مدرب الفريق الكتالوني.

وأشارت إلى أن "اللاعب ظهر بشكل مقنع في 3 مباريات ضد بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد وريال مايوركا في الليغا، وهو ما صنع نقطة تحول في مصيره مع البارسا".

وأوضحت أنه "سيصبح الشريك الثالث في خط وسط البارسا بجانب كل من سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج".

يذكر أن إنتر ميلان ويوفنتوس من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع راكيتيتش خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

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