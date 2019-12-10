2019/12/10 | 14:21 - المصدر: الغد برس

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صالح يدعو لتسمية (من نرتضيه) لتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل ح

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صالح يدعو لتسمية (من نرتضيه) لتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة

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