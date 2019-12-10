إغلاق معبر ’’سرزير’’ بين العراق وتركيا

2019/12/10 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-دهوك

وجهت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، بإغلاق معبر سرزير الرابط بين العراق وتركيا قرب قضاء زاخو بمحافظة دهوك.





وقال مصدر مطلع، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة إقليم كردستان أغلقت اغلاق معبر سرزير الرابط بين العراق وتركيا قرب قضاء زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان".

وبين المصدر، أن "سبب الإغلاق هو صعوبة الأوضاع الجوية واستمرار سقوط الثلوج في ذلك المعبر".

بغداد اليوم- بغداد

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، الطلبة للعودة الى مقاعدهم الدراسية.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ندعو الطلبة للعودة الى مقاعدهم الدراسية، لضمان حقهم في التعليم"

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، بانتشال الناقلة ( BFC 2 ) الغارقة في مدخل قناة خور الزبي، بمحافظة البصرة.

وقالت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن"ا لكوادر الفنية والهندسية لقسم الا

بغداد اليوم-بغداد

قدمت وزارة الكهرباء، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019) اعتذارا عن انخفاض ساعات التجهيز، فيما كشفت عن السبب.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها "تود ان تقدم اعتذارها الى المواطنين الكرام عن انخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في ه

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