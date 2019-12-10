2019/12/10 | 14:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق المتظاهرون السلميون نجسر الجمهورية اليوم الثلاثاء تفاديا لأي حالات اندفاع باتجاه المنطقة الخضراء وعدم التصادم مع القوات الامنية وحصر التظاهرات ف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساحة التحرير.. متظاهرون سلميون يغلقون جسر الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساحة التحرير.. متظاهرون سلميون يغلقون جسر الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).