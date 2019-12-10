رئيس الجمهورية يدعو المتظاهرين والسياسيين للتعاون على اختيار رئيس الوزراء

2019/12/10 | 14:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الثلاثاء المتظاهرين والسياسيين للتعاون على اختيار رئيس الوزراء.

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