برهم صالح يكشف موقفاً جديداً بشأن بديل عبد المهدي ويتحدث عن السيستاني

2019/12/10 | 14:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء، المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، والكتل السياسية لاختيار من “يرتضوه” رئيساً للوزراء.وقال صالح، وفقا لبيان أورده مكتبه الإعلامي: “إلى أبطال التحرير في ذكرى التحرير، إلى شهدائنا الأبرار وأسرهم، إلى جرحانا الذين توشّمت أجسادهم بأوسمة الكرامة، إلى مقاتلينا الشجعان الأباة، إلى كل صنوف وتشكيلات القوات المسلحة التي شاركت في صناعة […]

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