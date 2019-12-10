بالصور.. هكذا استذكر ابناء ذي قار شهداء التظاهرات

2019/12/10 | 14:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقام شباب الناصرية مأدبة طعام ترحماً على ارواح شهداء العراق الذين سقطوا خلال التظاهرات التي انطلقت مطلع شهر تشرين الاول ومستمرة الى يومنا هذا .

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