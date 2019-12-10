سهيل قبلان - نتن ياهو لا يعشر بالالام وهو مغمور بالفرح ويسعى لمنع التبويز

2019/12/10 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان قرات مقابلة اجراها الصحفي المسمى الواقع الملموس مع رئيس الحكومة الارعن الفاسد بنيامين نتن ياهو لفت انتباهي فيها انه لا يعرف الالام ولم يئن او يعن مرة من الم وانه مسكون بالفرح ويغمره كليا من راسه حتى اخمص قدميه فحسدته على فرحه وتمنيت الفرح والسرور والغبطة لكل الناس ولكن ليس فرح نتنياهو الاستهزائي الاستهتاري بالناس الفقراء والعراة والجوعى والذي قال ردا على احد الاسئلة انه سيقدم قريبا اقتراح قانون لل......

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