المالية النيابية: موازنة 2020 ستبنى على اساس برنامج الحكومة الجديدة

2019/12/10 | 14:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو، اليوم الثلاثاء، عن وجود توجه لاعادة صياغة قانون موازنة 2020 ليتماشى مع البرنامج الحكومي الجديد، مبينا

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