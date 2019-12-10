تراجع أسهم أوروبا لليوم الثاني على التوالي

2019/12/10 | 14:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يحجم فيه المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة في أسبوع مزدحم بالمناسبات السياسية والاقتصادية،

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