انتشال ناقلة غارقة في مدخل قناة خور الزبير

2019/12/10 | 14:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، انتشال الناقلة "BFC2" الغارقة في مدخل قناة خور الزبير لتأمين الإبحار في القنوات الملاحية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "تم انتشال الناقلة من قبل قسم الانقاذ البحري في الشركة العامة لموانئ العراق حيث تم رفع القطعة الثانية من الناقلة (BFC2) الغارقة في مدخل قناة خور الزبير والتي يتجاوز وزنها 750 طن ونقلها إلى الضفة الشرقية للقناة".

واكدت أنه "لم يتبقى من هذه الناقلة الا قطعة واحدة سيتم رفعها قريباً وبعدها يتم الشروع في المرحلة الثانية التي تتضمن التقطيع الى أجزاء صغيرة ليتم رفعها من ضفاف القناة".

وأضافت أن "قسم الانقاذ البحري عازم على تأمين الإبحار في هذه القنوات وسيتم بالقريب العاجل رفع جميع الغوارق وفق جدول زمني تم اعداده مسبقاً"، موضحة ان "قسم الانقاذ في الموانئ يعمل بالتعاون مع بقية أقسام الشركة حيث كان للساحبتين الشيماء ونينوى وجهات ساندة أخرى دور كبير في رفع هذه الأجزاء الغارقة".

وأوضحت الوزارة انها "سعت خلال العام الحالي باتخاذ الاجراءات الصحيحة للنهوض بواقع القطاع البحري والاستفادة من الخبرات المتخصصة في جميع الاقسام الهندسية والفنية وعملها الجاد في رفع كل ما يعيق الإبحار ونجاحها في تامين الملاحة في القنوات الملاحية واضافة بعض التقنيات التي تسهل عملها كان اخرها تزويد هذه القنوات بعوامات ضوئية ترشد السفن القادمة والمغادرة".

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