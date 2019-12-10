محتجون يغلقون طريقا مؤديا لمصفاة نفطية في العراق

2019/12/10 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اغلق محتجون يوم الثلاثاء طريقا مؤديا الى مصفاة نفطية جنوبي العراق.

وقال مصدر محلي مسؤول لشفق نيوز، ان المحتجين اغلقوا الطريق المؤدي لمصفاة "الشنافية" النفطية في محافظة الديوانية.

وعمد المتظاهرون الغاضبون في محافظات جنوبي البلاد الغنية بالنفط منذ شهر اكتوبر الماضي على قطع الطرق المؤدية الى الحقول، والمواقع النفطية، والموانئ لإيقاف العمل فيها احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة التي يكابدونها، وعدم استفادتهم من الموارد الاقتصادية الموجودة لديهم.

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