أحكام بالسجن على رؤساء حكومة ووزراء سابقين في الجزائر

2019/12/10 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جزائرية، الثلاثاء، أحكاما بالسجن على رؤساء حكومة سابقين، من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى رجال أعمال ووزراء سابقين.

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