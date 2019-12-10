2019/12/10 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الذكرى السنوية الثانية لإعلان النصر على تنظيم داعش الإرهابي، حذر المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، من استغلال التنظيم الارهابي للتظاهرات السلمية.

وقال الخفاجي، إن القوات الأمنية تمكنت من القضاء على تنظيم داعش، لكن لازال هنالك تواجد لخلايا نائمة منتشرة في بعض المناطق، مبيناً أن داعش انتهى عسكريا ولاوجود له داخل الأراضي العراقية، عدا بعض المحاولات اليائسة للعودة مرة اخرى.

ولفت المتحدث باسم العمليات، إلى أن أعداد الدواعش ليست كما كانت في السابق، مبينا ان قيادة العمليات المشتركة مستمرة في عملياتها الاستباقية لدحر خلايا داعش النائمة، والتي تحاول استغلال الوضع الذي يمر به البلد والإساءة للتظاهرات من خلال خلق الفتنة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ذكرى النصر.. العمليات المشتركة تحذر من استغلال “داعش” للتظاهرات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ذكرى النصر.. العمليات المشتركة تحذر من استغلال “داعش” للتظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).