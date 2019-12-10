صالح بيوم النصر على داعش: ايها المتظاهرون اختاروا من ترتضوه رئيسا للوزراء

2019/12/10 | 15:38 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، والكتل السياسية لاختيار من “يرتضوه” رئيساً للوزراء”.وقال صالح، في بيان لمكتبه حصل عليه /SNG/،إلى “أبطال التحرير في ذكرى التحرير، إلى شهدائنا الأبرار وأسرهم، إلى جرحانا الذين توشّمت أجسادهم بأوسمة الكرامة، إلى مقاتلينا الشجعان الأباة، إلى كل صنوف وتشكيلات القوات المسلحة ...

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