شاهد.. نجل الشهيد فاهم الطائي يتحدى الأحزاب: لن نتراجع

2019/12/10 | 15:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطعاً مصوراً لنجل الشهيد فاهم الطائي الذي اغتيل أمام منزله في كربلاء أمس الأول على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية.وظهر نجل الطائي في الفيديو وهو يصرخ: لن نتراجع، ولن نخضع للأحزاب، وكل ما كان يتمناه والدي هو وطن فقط “.

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