2019/12/10 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل ..الرئيس برهم صالح: لا ننسى وقفة كل الدول التي ساندت وساعدت العراق على التخلص من آلة القتل والفتك الأعمى الموصومة بعارها وبتسميتها “داعش”

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