خارجية ايران تنصح مواطنيها عدم السفر الى فرنسا حاليا

2019/12/10 | 15:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصحت وزارة الخارجية الايرانية المواطنين الايرانيين العازمين على السفر الى فرنسا بارجاء ذلك الى وقت اخر.

وجاء في بيان التحذير الصادر عن وزارة الخارجية الايرانية، انه

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