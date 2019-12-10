الاستخبارات تلقي القبض على 5 متهمين في بغداد

2019/12/10 | 15:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن مديرية الاستخبارات ألقت القبض على 5 متهمين في مناطق متفرقة من بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "العهد

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