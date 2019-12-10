2019/12/10 | 15:53 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن مديرية الاستخبارات ألقت القبض على 5 متهمين في مناطق متفرقة من بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "العهد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تلقي القبض على 5 متهمين في بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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