الاستخبارات تلقي القبض على 5 متهمين في بغداد


الاستخبارات تلقي القبض على 5 متهمين في بغداد
2019/12/10 | 15:53 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن مديرية الاستخبارات ألقت القبض على 5 متهمين في مناطق متفرقة من بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "العهد

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