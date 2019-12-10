الشرطة: قرعة ابطال اسيا وضعتنا في مجموعة متوازنة 

2019/12/10 | 15:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد عضو الهيأة الادارية لنادي الشرطة، د.



عدي الربيعي، ان قرعة بطولة دوري ابطال اسيا، وضعت ممثل الكرة العراقية في مجموعة متوازنة قياسا بما يمتلكه الفريق من لاعبين متسلحين بعاملي الخبرة و الشباب للمنافسة في مثل هذه البطولات المهمة، حيث نعول عليهم كثيرا لتحقيق ما تربوا اليه الجماهير العاشقة لكرة القيثارة الخضراء.

وقال الربيعي لاعلام النادي: بلا شك ان الفرق الاسيوية المشاركة في دوري ابطال اسيا تعد صفوة اندية القارة الامر الذي سينعكس على المنافسة الشديدة في البطولة.

واضاف: قرعة الحدث القاري وضعت ممثل الشرطة في مجموعة من وجهة نظري متوازنة قياسا بباقي المجموعات ولما يمتلكه الشرطة من لاعبين مميزين.

وبين: ستكون هناك دراسة فنية معمقة يحضر الاعداد لها من قبل الجهاز الفني للفرق المتواجدة في المجموعة بغية وضع النهج المناسب لضمان التأهل عن المجموعة كخطوة اولى في سقف طموحاتنا.

واوضح: من المؤمل ان تكون هناك جلسة تشاورية مع الجهاز الفني للوقوف على مختلف احتياجاته لمثل هذا الحدث القاري الكبير سيما وان ادارة النادي تضع في اجندتها المنافسة بقوة في البطولة وليس المشاركة لمجرد المشاركة.

واشار الى ان يوم غد سيكون هناك ورشة موسعة للاندية المشاركة في البطولة لتحديد جملة من الامور المرتبطة باقامة المباريات.

وبين ان الفريق سيتم تدعيم صفوفه بلاعبين محترفين على مستوى عال على وفق خيارات المدرب ومدى حاجة الفريق لبعض المراكز.

واختتم حديثه قائلاً: سنحاول جاهدين ان نقدم قصارى الجهود كادارة نادي من اجل توفير كل ما من شأنه تحقيق انجاز للكرة العراقية في مثل هذه البطولة الكبيرة.

الجدير بالذكر ان قرعة دوري ابطال اسيا وضعت الشرطة الى جانب كل من، الوحدة الإماراتي، والمتأهل من الملحق رقم 4 ( الأهلي السعودي ، لوكوموتيف الأوزبكي ، استقلال الطاجيكي )، بالاضافة للفريق المتأهل من الملحق رقم 2 ( الكويت الكويتي ، الفيصلي الاردني ، الريان القطري ، استقلال طهران الايراني ).

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