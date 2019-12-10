البرلمان يعلن جدول اعمال جلسة الاربعاء

2019/12/10 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها يوم غد الأربعاء.

وجاء في جدول الاعمال إن "الجلسة ستتضمن التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب".

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