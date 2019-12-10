اقليم كوردستان ينشر احصائية جديدة عن المختطفين الايزيديين

2019/12/10 | 15:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشر مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، إحصائيات جديدة كنتائج لما اقترفه تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) بحق الايزيديين ، منذ 03-08-2014 .

وقال المكتب في بيان اليوم ان هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة .

- كان عدد الايزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة .

- عدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360,000 نازح .

- عدد الشهداء في الايام الاولى من الغزوة 1293 قتيلا.

- عدد الايتام التي افرزتها الغزوة 2745

- عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال حتى الان 81 مقبرة جماعية .



إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية .

- عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش : 68 مزارا .

- عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر تقريباً بأكثر من (100.000) .

- عدد المختطفين 6417 منهم :

الاناث 3548

الذكور 2869

- أعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش كالاتي :

المجموع : 3528 منهم

النساء : 1199

الرجال : 339

الأطفال الإناث : 1040

الأطفال الذكور : 950

- عدد الباقين : 2889

الاناث : 1309

الذكور : 1580

وتابع البيان ان هذا بحسب احصائيات مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين ، ومن مصادرها المعتمدة ، حيث كان اخر تحديث في 10-12-2019.

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