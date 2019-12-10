اقليم كوردستان ينشر احصائية جديدة عن المختطفين الايزيديين

وقال المكتب في بيان اليوم ان هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة .
- كان عدد الايزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة .
- عدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360,000 نازح .
- عدد الشهداء في الايام الاولى من الغزوة 1293 قتيلا.
- عدد الايتام التي افرزتها الغزوة 2745
- عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال حتى الان 81 مقبرة جماعية .
إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية .
- عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش : 68 مزارا .
- عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر تقريباً بأكثر من (100.000) .
- عدد المختطفين 6417 منهم :
الاناث 3548
الذكور 2869
- أعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش كالاتي :
المجموع : 3528 منهم
النساء : 1199
الرجال : 339
الأطفال الإناث : 1040
الأطفال الذكور : 950
- عدد الباقين : 2889
الاناث : 1309
الذكور : 1580
وتابع البيان ان هذا بحسب احصائيات مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين ، ومن مصادرها المعتمدة ، حيث كان اخر تحديث في 10-12-2019.
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