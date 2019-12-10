محمود كرم - الحياة في فلسفة الذّاكرة

2019/12/10 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_كرم قد تبدو الحياة في أحيانٍ كثيرة مثل قصَّةٍ في صورة ، تستمرُّ تنسجها من واقعكَ الذي تريده أنْ يتهادى حاضراً في تناسلات الذاكرة ، ولذلك تشعر دائماً كم تعبركَ الصُّور والأحاديث والأفكار الناطقة بالأشواق واللهفات والتجلّيات والمسرَّات والموجعات أيضاً ، وتبقى تنثرها هنا وهناكَ على قارعة الأيّام ، ولكنّكَ تمضي حثيثاً إلى غدكَ الذي يمنح عمركَ عمراً من الذكريات .ها أصبحتَ تعرفُ أنّ عليكَ أنْ تمضي ح......

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