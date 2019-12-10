ياسين المصري - ومازالت الصعلكة مستمرة! 1/2

2019/12/10 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري الحديث عن الصعاليك وأعمال الصعلكة الإجرامية المنظمة قبل التأسلم وبعده في شبه جزيرة العربان، حديث له جاذبية لا تنضب وشجون لا تنقطع، ومع ذلك هناك مئات إذْ لم يكن آلاف الكتب والدوريات ومواقع الإنترنت وغيرها الكثير تبحث وتتحدَّث عنهم وعن جرائمهم بنفس الكلمات ونفس المعلومات.كما أن هناك أيضًا من يمجِّد دورهم ويرفع من شأنهم - بلا خجل - في نصرة الأسلمة المحمدية، وذلك في محاولة يائسة للخروج من ورطة تسخير ......

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