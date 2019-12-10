2019/12/10 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان 1 كماهو معلوم، فان التيار التكتلي "اليميني التصفوي " الذي يهدف الي الغاء الدور المستقل للحزب الشيوعي السوداني، وتغيير الطبيعة الطبقية للحزب والتخلي عن الماركسية، وتكوين حزب جديد باسم جديد، برز في فترات متفاوتة من تاريخ الحزب (الفترات : 1947 ، 1951- 1952 ،1969 - 1970، 1989 - 1994م)، تمت مواجهته بصبر ومناقشة عامة مفتوحة وهزيمته، ولم تكن هناك مشكلة في وجود افكار "يمينية تصفوية" في الحزب تصارع ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تاج السر عثمان - تجربة الصراع في الحزب الشيوعي (مايو 1994- أكتوبر 2016)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#تاج السر عثمان - تجربة الصراع في الحزب الشيوعي (مايو 1994- أكتوبر 2016)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).