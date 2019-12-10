اغلقت لسنوات.. العراق يفتتح قاصة التبادل التجاري مع سوريا

2019/12/10 | 15:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح العراق، اليوم الثلاثاء، "قاصة رصينة" مع سوريا، كانت كانت مغلقة لسنوات، وذلك لإيداع مبالغ التبادل التجاري، عبر المنفذ الوحيد حتى الآن بين العراق وسوريا.

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