2019/12/10 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال ماجد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال التي تتخذ من الإمارات مقرا يوم الثلاثاء إن الشركة تستثمر أكثر من ثلاثة مليارات دولار في العراق.

وأضاف خلال اجتماع في مؤتمر في أبوظبي ”استثمرنا أكثر من ثلاثة مليارات دولار في العراق على مدى الأعوام العشرة الماضية وهذا المعدل يزيد“.

وفي مارس آذار، أبرم كونسورتيوم بقيادة نفط الهلال ودانة غاز اتفاق مبيعات غاز لمدة عشرين عاما مع إقليم كردستان العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط الهلال تعلن استثماراها اكثر من 3 مليارات دولار في العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط الهلال تعلن استثماراها اكثر من 3 مليارات دولار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).