2019/12/10 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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المهندس بذكرى النصر: لولا الفتوى لما احتفلنا بالانتصار على داعش

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

رغم تحقق عدد من مطالبهم المتعلقة باستقالة الحكومة، وتشريع قانون جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ما يزال المتظاهرون يلازمون ساحات الاحتجاج في بغداد و7 محافظات أخرى، في الفرات الأوسط والجنوب.

ويبدو أنهم فور إعداد قائم

بغداد اليوم-بغداد

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء (10 كانون الأول، 2019) جدول أعمال جلسة المجلس يوم غد الأربعاء.

وتتضمن الجلسة وفقا للجدول، التصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والا

بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، عن حقيقة تدخل المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني في اختيار البديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.





وقال قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)،

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