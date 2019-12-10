الديوانية.. تهيئة 8 آلاف قطعة أرض سكنية لتوزيعها على الفئات المستفيدة

2019/12/10 | 16:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة الديوانية زهير الشعلان ، اليوم الثلاثاء ، تهيئة (8) آلاف قطعة أرض سكنية لتوزيعها على الفئات المستفيدة.

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