الجيش العراقي يُعاقب على أخطاء الميليشيات والحشد

2019/12/10 | 16:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يتزايد ارتباك #السلطات العراقية التي تقودها أحزاب وميليشيات مقرّبة من #إيران، بمواجهة موجة #الاحتجاجات العارمة التي لم يزدها القمع الدموي للمحتجّين سوى قوّة وعنفواناً.وتقرر الأحد […]

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