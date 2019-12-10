2019/12/10 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل ..رئيس الجمهورية: مبارك لنا جميعاً ذكرى التحرير الذي صنعتم ملاحمه وطهرتموها بالدم والتضحيات

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