2019/12/10 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل ..رئيس الجمهورية: تحية شكر وعرفان الى المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني

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