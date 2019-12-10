2019/12/10 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل..رئيس الجمهورية: الشعب العراقي الذي جاد بالأرواح والأموال والممتلكات وهو ينتخي لكرامته الوطنية وينهض لاستعادة مدنه وقراه السليبة حتى تحقيق الانتصار

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