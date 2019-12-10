خفض الاستنفار الامني على حدود ديالى مع السليمانية

2019/12/10 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر امني في محافظة ديالى، الثلاثاء، خفض الاستنفار الامني على الحدود مع السليمانية.

وقال...





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