صالح يدعو لاختيار من يرتضيه المتظاهرون رئيساً للوزراء

2019/12/10 | 16:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس العراقي برهم صالح الثلاثاء المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، والكتل السياسية لاختيار من يرتضونه رئيساً للوزراء....

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