الكعبي يدعو الى تفعيل جهوزية القوات الامنية والاستخبارية

2019/12/10 | 16:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، الى تفعيل جهوزية القوات الأمنية والاستخبارية.

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