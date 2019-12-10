المالكي في ذكرى التحرير : بفتوى المرجعية وتضحياتكم فشلت مخططات تقسيم العراق

2019/12/10 | 16:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أنه بفتوى المرجعية والتضحيات فشلت مخططات تقسيم العراق.

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